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Общество13 июня 2022 6:39

Девушка из Воронежа возмутилась купанием и общественным туалетом в сухих фонтанах у Покровского собора

В городском управлении экологии напомнили, что такие места созданы для эстетики, а не для омовения
Олег КУЗНЕЦОВ
Пляж из Советской площади точно делать не надо.

Пляж из Советской площади точно делать не надо.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» Вероника Семынина разместила пост, в котором возмутилась купанием в сухих фонтанах на Советской площади недалеко от Покровского собора. Ей, мягко говоря, не понравилось, что некоторые родители сознательно приходят туда с детьми как на пляж. На лавочках и перилах развешивают трусы и полотенца. А потом купаются, причем дети без трусов. Также Виктория высказала предположение, что есть и субъекты, пользующиеся фонтаном как общественным туалетом.

В городском управлении экологии на этот пост отреагировали так:

- Воронежцев регулярно информируют о том, что на Советской площади купание не рекомендуют. Тем более не стоит пить из фонтанов. Мы понимаем, что в жару хочется окунуться в воду. Однако стоит обратить внимание, что соблюдение общепринятых правил поведения в обществе сделает для всех отдых более комфортным.

В то же время понятно, что к каждому месту отдыха не приставишь полицейского. Тут вопрос к уровню культуры некоторых отдыхающих, к нему есть вопросы.