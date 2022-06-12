Прокуратура взяла на контроль ход расследования ЧП на фаер-шоу в воронежском селе

Прокуратура Каширского района взяла на контроль ход расследования полицией несчастного случая, произошедшего на праздновании 45-летия района.

Напомним, вечером 11 июня во время огненного представления в райцентре у одного из артистов из руки вырвалась пылающая веревка и упала в толпу зрителей. Пострадали, как минимум, пять человек. Среди них восьмилетний мальчик. Взрослых после оказания первой медпомощи отпустили домой. А ребенка направили в детскую больницу в Воронеж. Его состояние врачи оценивают как среднетяжелое.

- По итогам проверки на соблюдение требований безопасности при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в прокуратуре Воронежской области.