Житель Воронежской области подменил смартфон продавцу под предлогом осмотра гаджета

В Ольховатском районе Воронежской области по подозрению в хищении гаджета путем обмана задержали двоих парней – 20 и 21 года.

По версии следствия, в начале этого года один из подозреваемых нашел в интернете объявление о продаже в частным лицом смартфона «Apple iPhone 13». Злоумышленник связался с продавцом и договорился о сумме сделки и порядке оплаты. Продавец согласился прислать товар с курьером в п. Ольховатка.

- По прибытии курьера молодой человек стал осматривать гаджет. Воспользовавшись моментом, когда курьер отвернулся, злоумышленник подменил дорогостоящий смартфон на свой старый, который он прятал в рукаве, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

После этого подозреваемый сказал курьеру, что не будет брать смартфон. Позже с помощью своего товарища злоумышленник продал гаджет в Воронеже. Вырученные деньги сообщники потратили на личные нужды.

Получив обратно посылку, продавец заметил подмену. Спустя месяц потерпевший обратился в полицию. По его заявлению возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Поиски дали результат, вскоре по подозрению задержали двух подозреваемых, которые признались в совершении хищения.

С задержанных взяли подписку о невыезде. Им грозит до 5 лет лишения свободы.