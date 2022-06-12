Под Воронежем у популярного пляжа вспыхнул пожар

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

В воскресенье, 12 июня, в Новой Усмани Воронежской области возник пожар на берегу реки Усманка на улице Левобережной. Пламя напугало отдыхающих на популярном пляже «Березки» - он расположен напротив места ЧП.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по области, вызов от местных жителей поступил в 15.40. По указанному адресу выехали пожарные расчеты, которые ликвидировали последствие ЧП в течение 25 минут. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал, сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне вечером в области произошло другое огненное ЧП. На празднике в честь Дня района в селе Каширское на фаер-шоу в толпу зрителей отлетела горящая веревка.