Воронежский пенсионер лишился 140 тысяч рублей после визита «соцработника»

Из пачки пропала большая часть купюр Фото: из архива «КП»

Доверчивый 87-летний воронежец стал жертвой мошенницы. Женщина подошла к нему на улице, представившись сотрудником соцзащиты. Незнакомка сообщила о предстоящей замене денежных купюр и поинтересовалась наличием сбережений у пенсионера. Мужчина признался, что хранит дома наличные. Тогда «соцработник» предложила переписать номера купюр для их последующего обмена, пообещав бонусы в размере около 300 рублей на каждую купюру.

- Пенсионер вместе с женщиной проследовали к нему в квартиру, где потерпевший предоставил ей все свои накопления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД. - Она начала переписывать номера денежных купюр. Воспользовавшись моментом, когда хозяин квартиры отлучился на минуту в другую комнату, злоумышленница похитила большую часть сбережений в сумме около 140 тысяч рублей.

После этого гостья вернула хозяину «похудевшую» пачку денег и поспешила уйти. Пересчитав купюры, пенсионер заметил пропажу и обратился в полицию.

По заявлению потерпевшего возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».