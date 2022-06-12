Воронежцы могут поучаствовать в сеансе одновременной игры в шахматы

Фото с сайта мэрии Воронежа

В Воронеже стартовал фестиваль «Мемориал четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина», приуроченный к 350-летнему юбилею Петра Великого. Он проходит в городском дворце спорта «Юбилейный».

По словам директора областного шахматного клуба Павла Сиротина, фестиваль получил свое название «Петровский» неспроста – император был большим поклонником этой интеллектуальной игры.

В программе фестиваля пять турниров. Первый из них — турнир по классическим шахматам для спортсменов высокой квалификации. Он проходит с 10 по 17 июня. Участие в нем примут 48 шахматистов, 20 из которых представляют Воронежскую область, 8 имеют звание гроссмейстеров и 19 обладают другими международными шахматными званиями.

А 18 и 19 июня свои силы смогут попробовать уже все желающие — в эти дни пройдут турниры по быстрым шахматам и блицтурнир.

Предусмотрен и сеанс одновременной игры. В нем с несколькими шахматистами сразится игрок молодежной сборной страны Максим Чигаев, представляющий на соревнованиях Тюмень.

По прогнозам организаторов во всех турнирах примут участие порядка 300 спортсменов из 30 регионов России и зарубежья.