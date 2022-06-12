На трассе в Воронежской области в ДТП пострадали женщина и 8-летний мальчик

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

31-летний водитель на автомобиле «Мазда-3» устроил 11 июня аварию на дороге автодороги «М-4 «Дон»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач» в Воробьевском районе, подрезав «Хэнде Акцент».

По предварительным данным ГУ МВД, водитель «Мазды» пошел обгон «Хэнде» в запрещенном месте и резко встроился в полосу прямо перед движущимся автомобилем.

- В результате чего 39-летний водитель данного транспортного средства прибегнул к экстренному торможению и, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в правый придорожный кювет попутного направления, где произошло опрокидывание, - сообщили в полиции.

В аварии получили ранения пассажиры автомобиля «Хэнде Акцент», 32-летняя женщина и 8-летний мальчик. Их доставили в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.