В воронежских автобусах появились вторые терминалы для безналичной оплаты поезда

Фото с сайта мэрии Воронежа

В воронежских городских автобусах начали устанавливать дополнительные терминалы на поручнях передних дверей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Эта мера позволит минимизировать скопление пассажиров при входе в подвижной состав, считают в горадминистрации.

Из 150 автобусов «Воронежпассажиртранса», ежедневно выходящих на линию, дополнительными терминалами оборудовали уже 130. В 120 салонах аппаратура налажена, но пока работает в тестовом режиме.

–В процессе эксплуатации мы – совместно с оператором безналичной оплаты – выявляем какие-то неполадки, системные сбои и устраняем их, вырабатываем наиболее удобную настройку системы. В ближайшее время будет дооборудована и оставшаяся техника, а в перспективе оценим эту идею и для троллейбусов, – рассказал генеральный директор МКП МТК «Воронежпассажиртранс» Михаил Шацких.