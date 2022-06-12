Пассажирка шесть раз оплатила поездку в воронежской маршрутке из-за сбоя терминала

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жительница Воронежа рассказала историю, которая произошла с ней в маршрутке №54 в субботу, 11 июня. Девушка зашла в салон и попыталась оплатить проезд картой, но после прикладывания пластика к терминалу тот не выдал чека.

- Рядом с водителем сидела женщина, возможно, жена водителя, она принимала оплату, - поделилась девушка произошедшим с ней в соцсети. - Женщина в грубой форме мне сказала: «Оплата не прошла, прикладывай ещё раз». В моем Сбербанк Онлайн также не было сообщения об оплате. Я приложила ещё раз. Чека не было.

Так продолжалось шесть раз, пока, наконец, терминал не выдал чек. После этого пассажирка прошла на место, а через несколько минут ей пришли сразу шесть сообщений от банка о списании оплаты. Получается, девушка оплатила поезд шесть раз!

- Я подошла к кондуктору и вежливым тоном попросила вернуть мне деньги, показав при этом сообщения о снятии денег, - продолжает пассажирка. - На что мне резко, в очень грубой матерной форме было сказано, что никто мне деньги не вернёт. Я обратилась к водителю, и тут услышала тот же ответ. Они одновременно начали на меня кричать, говорили, что это мои проблемы, чтобы я выходила из автобуса. В салоне, естественно, никто из пассажиров не стал на мою сторону, все сидели, молчали.

Девушка просит руководство маршрута принять меры к водителю и его «помощнице».

Но в таких случаях в мэрии рекомендуют сразу обращаться на телефон управления транспорта (260-51-23) или же напрямую директору транспортного предприятия, обслуживающего маршрут (его номер можно найти в салоне).

В мэрии также сообщили, что начали устанавливать в общественном транспорте вторые терминал на поручнях у передних дверей. Это позволит минимизировать скопление пассажиров при входе в подвижной состав.

Вторые терминалы установлены на 130 автобусах, на 120 из них – уже налажены. Однако пока они работают в тестовом режиме.