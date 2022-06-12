В Воронеже Петровскую набережную закрыли для пешеходов

Фото с сайта мэрии Воронежа

В Воронеже на неопределенный срок закрыли пешеходную зону Петровской набережной. Это сделано в связи с начавшимися на днях работами по масштабному благоустройству места отдыха горожан. Пока для пешеходов недоступна часть тротуара на отрезке от причала катера «Москва-16» до Чернавского моста.

Обходить перекрытый участок придется по обочине дороги или другим тротуарам.

Напомним, проект Петровской набережной предусматривает организацию общественных зон – с прогулочными площадками у воды, пешеходными и велодорожками, а также площадок для спорта и детских игр. Работы проводит компания «Воронежэнерго».