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Общество12 июня 2022 6:40

В Воронеже Петровскую набережную закрыли для пешеходов

Ограничения связаны с реконструкцией
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта мэрии Воронежа

Фото с сайта мэрии Воронежа

В Воронеже на неопределенный срок закрыли пешеходную зону Петровской набережной. Это сделано в связи с начавшимися на днях работами по масштабному благоустройству места отдыха горожан. Пока для пешеходов недоступна часть тротуара на отрезке от причала катера «Москва-16» до Чернавского моста.

Обходить перекрытый участок придется по обочине дороги или другим тротуарам.

Напомним, проект Петровской набережной предусматривает организацию общественных зон – с прогулочными площадками у воды, пешеходными и велодорожками, а также площадок для спорта и детских игр. Работы проводит компания «Воронежэнерго».