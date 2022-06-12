Песенный фестиваль перенесли из Костенок в Зеленый театр Воронежа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фестиваль «Край Воронежский – песенный край» перенесли из Костенок в Зеленый театр Центрального парка, сообщил региональный департамент культуры.

Познакомиться с уникальным песенным наследием региона воронежцы могут 12 июня с 14.00. В программе праздничного концерта примут участие коллективы всех районов области.

В церемонии награждения победителей вокального конкурса «Воронеж - родина моя» примет участие известная певица Елена Василек.

Завершится праздник концертом фолк-группы «Ярилов зной» в 17.00. 6+