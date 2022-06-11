В Воронежской области продукты подорожали на 1,4%

В мае по сравнению с апрелем цены на продовольственные товары в Воронежской области выросли на 1,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то рост составил 14,5%. При этом годом ранее за аналогичный период подорожание было на 5,8%. Такие данные привели в Воронежстат.

За месяц больше всего выросли цены на мясные консервы, шоколад, растворимый кофе, черный перец, газированные напитки, картофель, репчатый лук, яблоки, виноград и лимоны (на 7,8–28,1 %). Снизились цены на пастеризованное молоко, консервированные овощи, яйца, почти все виды свежих овощей и груши (на 2.8–17.3 %).

Непродовольственные товары за полгода подорожали на 15,1% (в мае 2021 года был рост 5,1%), а за месяц на 0,3%. На 5,8-11% дороже стали электрические лампы, двухкамерные холодильники, шампуни, дезодоранты и роликовые коньки. Отмечено снижение цен на бытовые плиты, флеш-накопители, мониторы для настольных компьютеров, ноутбуки и фотоаппараты (на 9,1–15,5 %).

В группе медицинских товаров больше всего подорожали метилуроцил, амлодипин, йод, электронные аппараты для измерения артериального давления и одноразовые шприцы (4,5-7,8%). Нафазолин, комбинированные анальгетики и АЦЦ подешевели на 5,5–14,5%.

Услуги за полгода подорожали на 5,9% (в 2021 гост был на 0,4%), а за месяц 9,9%. На 5,9–19% процентов повысилась стоимость проезда в поездах дальнего следования, услуг химчистки и прачечных, установки натяжных потолков, клинического осмотра животных. Значительно снизилась стоимость услуг сиделок, услуг в сфере зарубежного туризма, оплата за пользование потребительским кредитом (на 5,5–23,7 %).