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Общество11 июня 2022 16:04

Воронежцы повредили фонтан в обновленном парке «Орленок»

Очевидцы рассказали, что покрытие чаши оказалось сколото
Евгения ФРОЛОВА
Фото управления экологии Воронежа

Фото управления экологии Воронежа

Гуляющие в парке «Орленок» воронежцы повредили фонтан. Очевидцы заметили следы сколов покрытия бортика в субботу, 11 июня и сообщили об этой неприятности в паблике «Мой и твой Воронеж.

Автор поста даже предположил, что это могли сделать дети, которые забираются на бортик фонтана и бегают по нему. Другие горожане высказали мнение, что виной может быть некачественное покрытие.

Мэрия Воронежа сообщила, что дефект устранят в рамках гарантийного обслуживания.

– Мы будем очень признательны, если в чашу фонтана, где много оборудования, горожане не будут пытаться заходить и опускать мусор, а также другие предметы, – обратилась к воронежцам городская администрация.

Напомним, торжественное открытие обновленного парка «Орленок» состоялось этой весной. 1 мая там заработал фонтан.