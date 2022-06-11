Воронежец отдал лжесотрудникам банка более 700 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

37-летний житель Воронежа попал на стандартную схему обмана. Мошенники его убедили оформить кредит якобы для отмены незаконных заявок на займы и перевести деньги на "безопасные" счета. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 11 июня.

Мужчине позвонили якобы сотрудники банка, клиентом которого он действительно был. Злоумышленники сообщили, что неизвестных хакеры на него оформили кредит и пытаются его получить. Через некоторое время «информацию» подтвердили уже другие люди. Они представились сотрудниками «службы безопасности». А те в свою очередь передали трубку лжеполицейским.

Последние и сообщили потерпевшему, что мошенников они держат «под колпаком» и ему необходимо обнулить заявку на кредит, получив его и погасив. Мужчина поверил, пошел в банк, где у него обнаружилась активная заявка и ему выдали 718 тысяч рублей. Деньги он через терминал перевел на номера других банковских карт и пополнил счета мобильных телефонов.

Затем мужчина решил проверить в банке, погасили ли ему кредит. Оказалось, что никаких денег туда не поступало. А сотрудники кредитной организации посоветовали ему обратиться в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».