Воронежцев в маршрутке переполошил мужчина с топором

Воронежцы сообщили о ссоре двух мужчин в салоне маршрутного автобуса № 36, которая чуть не закончилась "рубиловом". Один из участников перепалки выхватил топор и замахнулся им на оппонента. Видео инцидента разместили горожане опубликовали в субботу, 11 июня, в паблике «Мой и твой Воронеж».

Очевидцы сообщили, что конфликт случился 10 июня примерно в 18.10. Правда, причина ссоры неизвестна. Мужчину, который схватился за топор, вытолкнули из автобуса на остановке. А за ним вышел и его оппонент. Так что чем закончился конфликт, неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, о случившемся в полицию никто не заявлял. Однако полицейские проведут проверку по факту размещения видео.