Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2022 14:20

В воронежском микрорайоне Никольское в пруду утонул 56-летний мужчина

Следователи устанавливают причины гибели
Евгения ФРОЛОВА
Фото СУ СКР по региону

Фото СУ СКР по региону

В пруду, что находится в микрорайоне Никольское в Воронеже, местные жители обнаружили тело 56-летнего мужчины, жителя Каменского района днем 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Обстоятельства гибели сейчас выясняют следователи Левобережного района. Они осматривают место происшествия и опрашивают местных жителей.

Предварительно, при осмотре на теле погибшего не было видимых повреждений. Однако точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – пояснили в ведомстве.