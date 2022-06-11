В воронежском микрорайоне Никольское в пруду утонул 56-летний мужчина

Фото СУ СКР по региону
В пруду, что находится в микрорайоне Никольское в Воронеже, местные жители обнаружили тело 56-летнего мужчины, жителя Каменского района днем 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
Обстоятельства гибели сейчас выясняют следователи Левобережного района. Они осматривают место происшествия и опрашивают местных жителей.
Предварительно, при осмотре на теле погибшего не было видимых повреждений. Однако точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – пояснили в ведомстве.