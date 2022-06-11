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Общество11 июня 2022 13:35

Спасатели назвали безопасные для воронежцев пляжи

Их список опубликовали на сайте воронежского ведомства
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

МЧС по Воронежской области опубликовало список безопасных для отдыха пляжей в регионе. В нем 78 мест. Документ разместили на сайте ведомства 10 июня.

Найти место для того, чтобы охладиться в жару могут практически в любом районе региона. В Воронеже оборудованных пляжей только два. Это «Пески» и у санатория имени Горького.

Также спасатели предупредили граждан: не купайтесь в «диких», необорудованных для этого местах, поскольку на дне такого «пляжа» могут оказаться коряги, стекла, трубы, куски плит и пр.

– Одно дело обрезать ногу при заходе в воду и совсем другое – приложиться об бетонную плиту на дне головой при нырянии, например, с «тарзанки», – предупредили в МЧС.