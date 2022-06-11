Спасатели назвали безопасные для воронежцев пляжи

Фото из архива КП

МЧС по Воронежской области опубликовало список безопасных для отдыха пляжей в регионе. В нем 78 мест. Документ разместили на сайте ведомства 10 июня.

Найти место для того, чтобы охладиться в жару могут практически в любом районе региона. В Воронеже оборудованных пляжей только два. Это «Пески» и у санатория имени Горького.

Также спасатели предупредили граждан: не купайтесь в «диких», необорудованных для этого местах, поскольку на дне такого «пляжа» могут оказаться коряги, стекла, трубы, куски плит и пр.

– Одно дело обрезать ногу при заходе в воду и совсем другое – приложиться об бетонную плиту на дне головой при нырянии, например, с «тарзанки», – предупредили в МЧС.