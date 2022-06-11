В аварии под Воронежем пострадал мужчина и 8-летний мальчик

Фото ГУ МВД по региону

ДТП произошло в Новоусманском районе рано утром 11 июня. Около 06.50 Mitsubishi Outlander, в котором находилось трое человек, вылетел с дороги на 537 км трассы М-4 «Дон». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, за рулем иномарки находилась женщина. Она не справилась с управлением и допустила опрокидывание авто в кювет.

В результате ДТП пострадали ее пассажиры – мужчина 41 года и мальчик 8 лет. Они доставлены в медучреждение.

Правоохранители продолжают проводить проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.