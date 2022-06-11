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Общество11 июня 2022 11:17

В Воронежской области коронавирус нашли еще у 111 человек

Скончались от осложнений два человека
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

За последние 24 сача в Воронежской области еще 111 пациентов получили положительные тесты на ковид. 31 человек был госпитализирован. Свежими данными 11 июня поделился федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Несмотря на то, что пандемия отступила, и тяжелых случаев становится все меньше, летальные исходы еще фиксируются. За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло еще два человека.

При этом санврачи фиксируют: выздоравливает больше людей, чем заболевает. За сутки 193 человека выписаны из стационаров и амбулаторного лечения.