В Воронежской области коронавирус нашли еще у 111 человек

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За последние 24 сача в Воронежской области еще 111 пациентов получили положительные тесты на ковид. 31 человек был госпитализирован. Свежими данными 11 июня поделился федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Несмотря на то, что пандемия отступила, и тяжелых случаев становится все меньше, летальные исходы еще фиксируются. За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло еще два человека.

При этом санврачи фиксируют: выздоравливает больше людей, чем заболевает. За сутки 193 человека выписаны из стационаров и амбулаторного лечения.