В Воронежской области во влетевшей в дерево иномарке пострадали два человека

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Авария произошла в пятницу, 10 июня, примерно в 09.00 в Бобровском районе. Автомобиль Ford Fusion вылетел с дороги и врезался в дерево. По скорой доставили в больницу 61-летнего водителя и 58-летнюю женщину-пассажира. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По данным полиции, на 40 км автодороги «М-4 «Дон»-Бобров-Таловая-Новохоперск» автомобилист не справился с управлением, из-за чего и съехал в кювет, а позже врезался в дерево.

В данный момент полицейские проводят проверку.