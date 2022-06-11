Воронежская Госавтоинспекция сообщила, как будет работать МРЭО ГИБДД в длинные выходные

В Воронежской Госавтоинспекции рассказали гражданам, как будут работать в регионе регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД ГУ МВД в праздничные выходные. Информация появилась на сайте ведомства.

В субботу, 11 июня, в МРЭО ГИБДД будут принимать как в обычный рабочий день. То есть, по графику. Выходные – 12 и 13 июня.

В обычном режиме подразделения МРЭО ГИБДД начнут работать с 14 июня.

Для получения услуг по линии Госавтоинспекции целесообразно осуществить предварительную запись на сайте Госуслуги, напомнили в ГИБДД.