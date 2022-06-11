Бегающих по больнице тараканов воронежцы сняли на видео

Воронежцы поделились кадрами из скорой медицинской помощи (БСМП) №10, в народе известной как больница «Электроника», на которых по палате и прикроватным тумбочкам бегают тараканы. К одному пациенту «стасик» даже забрался в стакан с чаем.

Запись была опубликована очевидцами в социальных сетях в пятницу, 10 июня. Воронежские СМИ получили комментарии в пресс-службе департамента здравоохранения области. Там сообщили, что в больнице неоднократно проводили обработки от насекомых, но в некоторых отделениях они появляются снова.

И назвали причины, почему не удается истребить назойливых жильцов. Во-первых, в тумбочках пациентов нередко находятся остатки пищи. Во-вторых, невозможно полностью провести санобработку всего отделения, поскольку в нем находятся тяжелобольные пациенты. В-третьих, после обработки спецсредствами их не надо смывать как минимум пару дней, чтобы был эффект, а по инструкции в медучреждении требуется делать влажную уборку каждый день.