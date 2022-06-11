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Общество11 июня 2022 7:58

Авиасообщение с Воронежем оставили закрытым минимум до 18 июня

Росавиация снова продлила режим ограничения полетов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росавиация продлила ограничение на полеты в Воронежской области. Международный аэропорт Петра Первого останется закрытым до 03:45 18 июня.

Также не разрешены вылеты из аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.