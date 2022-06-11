18 воронежских выпускников стали первыми стобалльниками по ЕГЭ

Фото департамента образования Воронежской области

По итогам сдачи ЕГЭ по литературе, химии и географии 18 воронежских выпускников получили максимальные сто баллов. Результатами экзаменов 10 июня поделились в пресс-службе регионального департамента образования, науки и молодежной политики.

Высший балл по химии получили 9 юношей и девушек. Столько же человек сдали литературу на 100 баллов. По географии высший балл не набрал никто. Но 12 выпускников сдали предмет на 85 и более баллов.

Общее количество воронежских выпускников, набравших более 70 баллов по одному из трех предметов, составило 816 человек или 39% от всех сдававших (2078 воронежцев). Из них 240 человек набрали более 85 баллов.

Средний тестовый балл по Воронежской области по географии составил 50, против 54,6 по стране. ЕГЭ по химии сдали 1060 человек. 136 из них набрали 85 и более баллов. Средний тестовый балл, по предварительным данным, выше среднего по стране (57 баллов против 54,3). Экзамен по литературе в этом году сдавали 572 человека, 92 из них получили 85 и более баллов. Средний тестовый балл в регионе оказался выше, чем по стране (62 против 60,8).