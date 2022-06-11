Через Воронеж запустят еще один поезд в Крым

Через воронежский вокзал «Воронеж Южный» будет проходить поезд «Москва-Керчь», который запускается в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

Состав №195/196 «Москва-Керчь» будет останавливаться на вокзале Воронеж Южный (Придача). Поезд будет курсировать через день с 27 июня по 11 сентября 2022 года.

Согласно расписанию, с Казанского вокзала в Москве он отправится в 01:05, а прибудет на станцию Керчь «Южная Новый Парк» на следующий день в 10:47. В обратном направлении поезд тронется в 15:37. Время приезда в Москву – 23:55 следующего дня. Дорога в Крым займет 33 часа 42 минут, в столицу России – 32 часа 23 минуты. Соответственно, из Воронежа до Керчи около суток.

Также воронежцы смогут уехать в Крым на поездах «Москва-Феодосия». И в конце мая начал курсировать прямой поезд №676 Белгород – Симферополь с заездом в столицу Черноземья.