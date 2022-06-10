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Общество10 июня 2022 17:04

В Воронежской области на выходные сохранится желтый уровень погодной опасности

На юге региона - сильнвя жара
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Гидрометцентр России продлил в Воронежской области действие желтого уровня погодной опасности до 6:00 воскресенья, 12 июня. В связи с ожидаемой жарой и отсутствием осадков на юге области - в Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском и Петропавловском районах - 11 июня класс пожарной опасности повысится до высокого IV уровня.

В таких условиях возрастает риск возникновения и развития возможных чрезвычайных ситуаций. высокий уровень пожароопасности установится.

На всей остальной территории региона сохраняется средний III класс пожарной опасности.