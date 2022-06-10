В Воронежской области на выходные сохранится желтый уровень погодной опасности

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Гидрометцентр России продлил в Воронежской области действие желтого уровня погодной опасности до 6:00 воскресенья, 12 июня. В связи с ожидаемой жарой и отсутствием осадков на юге области - в Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском и Петропавловском районах - 11 июня класс пожарной опасности повысится до высокого IV уровня.

В таких условиях возрастает риск возникновения и развития возможных чрезвычайных ситуаций. высокий уровень пожароопасности установится.

На всей остальной территории региона сохраняется средний III класс пожарной опасности.