Воронежская делегация заключит соглашения о сотрудничестве с главами ряда регионов и бизнесом на Петербуржском экономическом форуме

Форум будет проходить с 15 по 18 июня Фото: с портала правительства Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев подпишет ряд соглашений о сотрудничестве на Петербуржском международном экономическом форуме. Программа для делегации Воронежской области уже сформирована. Форум будет проходить в северной столице с 15 по 18 июня.

ПМЭФ – главное деловое событие России. Участие в нем ежегодно принимают главы регионов, министры, представители бизнеса. Пленарную сессию, в которой планирует принять участи воронежская делегация, проводит президент России Владимир Путин.

В этом губернатор Александр Гусев намерен подписать соглашение о сотрудничестве с правительством Санкт-Петербурга, рассчитанное на 2022-2026 годы.

Будет заключено пятистороннее соглашение о межрегиональном сотрудничестве и совместной деятельности в рамках научно-образовательно центра мирового уровня «Инновационные решения АПК». Документ подпишут главы Воронежской, Белгородской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областей. НОЦ работает в таких направлениях, как биотехнологии, селекционно-генетические исследования, генная инженерия, рациональное природопользование и так далее.

Будет продлено торговое сотрудничество с Пензенской областью, а также подписано с Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии. Кроме того, Александр Гусев намерен встретиться с руководителями ряда коммерческих организаций.

Напомним, в прошлом году на форуме губернатор Александр Гусев дал старт ряду важных для региона проектов. В частности, там удалось обсудить взаимодействие между нашим регионом и Республикой Беларусь. Уже в 2021 году организации из соседней республики начали работать в Воронежской области в сфере строительства. Также достигнуты торговые договоренности.