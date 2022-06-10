Прямой рейс электрички довезет воронежцев 13 июня до Дивногорья

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В расписании прямых электричек до Дивногорья 13 июня появится дополнительный рейс. Об этом сообщили в администрации музея-заповедника. Рейс «Воронеж-1 — Копанище» отправляется в 9:20.

- Чтобы попасть в музей-заповедник, нужно выйти на о. п. «143 км» (о. п. «Дивногорская» — это Свято-Успенский монастырь в Малых Дивах, там тоже будет остановка). Обратный рейс прямой электрички сделает остановку на «143 км» в 15:58, - уточнили в заповеднике.

Билеты на прямую электричку можно приобрести так же, как обычные: в кассах станций, в терминалах или в вагоне.

Кстати, в понедельник музей-заповедник «Дивногорье» будет работать по расписанию буднего дня.

- Для пассажиров прямой электрички будет организован отдельный сеанс обзорной экскурсии: присоединиться к группе можно будет на месте по приезду. Также будут работать прочие музейные объекты: археологический парк, макет крепости, выставка в помещении гостиницы. Как всегда, по территории можно гулять и без экскурсий.

Напомним, по субботам все лето также сохраняется прямой рейс, 11 июня он будет без изменений.