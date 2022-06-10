В Воронеже привели в порядок зеленый арт-объект «Сердце»

Фото управы Ленинского района

В пятницу, 10 июня, ровно за месяц до юбилейной даты со дня образования Ленинского района на улице Кольцовской, возле дома 76 привели в порядок ставшую знаменитой у горожан и гостей города зеленую композиция «сердце» - фигурно постриженный куст кизильника.

За арт-объектом уже пятый год ухаживает специалист по озеленению МБУ «Комбинат благоустройства Ленинского района» Юрий Зубков.

- Несколько лет назад, выполняя аналогичные плановые работы, услышал предложение от одного из работников ближайшего офиса попробовать изобразить сердце из кустарника. Попробовал. Получилось. И с тех пор ежегодно повторяю на радость прохожим. С опытом стало получаться намного лучше, - говорит Юрий Иванович.