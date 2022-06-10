В Воронеже полицейские четыре дня будут «охотиться» на пьяных водителей

Автоинспекторы будут останавливать водителей и проверять их на алкогольное или наркотическое опьянение. Фото: из архива «КП»

С 10 по 13 июня в Воронеже будут проводить массовые проверки водителей. Особое внимание полицейские будут обращать на то, не пьян ли человек, сидящий за рулем.

Инспекторы ГИБДД будут останавливать все автомобили на заранее выбранном участке дороги. В случае, если от водителя автомобиля пахнет алкоголем или его поведение покажется полицейским странным либо и вовсе неадекватным, ему предложат пройти алкотест или проверят, не употреблял ли он наркотики.

В ГИБДД напоминают: за управление автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А если человек попался на этом нарушении повторно, либо во второй раз отказался проходить тесты, ему уже грозит ответственность по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Сумма штрафа в этом случае составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Также в качестве наказания назначаются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Пьяному водителю может грозить даже лишение свободы сроком до двух лет с лишением прав на три года.

К сведению неравнодушных воронежцев: если вы стали свидетелем грубых нарушений правил, в том числе увидели пьяного человека за рулем, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или по телефону 02 (102 с мобильного).