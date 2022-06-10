Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июня 2022 14:45

Продавец искусственных цветов в Воронеже обманула коллегу на 222 тысячи

Потерпевшая по ее рекомендациям перевела на неизвестный счет деньги за оптовую поставку товара
Ирина КАЗАНИНА
Потерпевшая полгода ждала оплаченный товар

Потерпевшая полгода ждала оплаченный товар

Фото: из архива «КП»

Отдел полиции Воронежа возбудил уголовное дело по статье «кража» после заявления 57-летней местной жительницы о совершенном против нее преступлении. Женщина торгует на рынке в Советском районе искусственными цветами. Там она познакомилась с другим продавцом и даже сдружилась с ней. Новая знакомая рассказала о возможности оптовой покупки цветов из-за границы по выгодной цене и предложила вложить деньги.

- Предприниматель согласилась и перевела деньги по указанному счету незнакомой женщине, которая, со слов подруги, также занималась оптовой торговлей со склада в Семилукском районе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Всего потерпевшая сделала больше пяти переводов на общую сумму 222 тысячи рублей. Но товара так и не получила. При этом подруга говорила: то товар не пропускают через границу, то автомобиль поставщика в пути сломался, то склад закрыт.

- Спустя полгода, женщина лично отправилась на склад к поставщику и там узнала, что продавцов, которые оптом торгуют цветами, не существует, - рассказали в полиции. - А подруга потерпевшей отказалась возвращать денежные средства.

Сейчас полицейские начали расследование обстоятельств дела.