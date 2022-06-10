Продавец искусственных цветов в Воронеже обманула коллегу на 222 тысячи

Потерпевшая полгода ждала оплаченный товар Фото: из архива «КП»

Отдел полиции Воронежа возбудил уголовное дело по статье «кража» после заявления 57-летней местной жительницы о совершенном против нее преступлении. Женщина торгует на рынке в Советском районе искусственными цветами. Там она познакомилась с другим продавцом и даже сдружилась с ней. Новая знакомая рассказала о возможности оптовой покупки цветов из-за границы по выгодной цене и предложила вложить деньги.

- Предприниматель согласилась и перевела деньги по указанному счету незнакомой женщине, которая, со слов подруги, также занималась оптовой торговлей со склада в Семилукском районе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Всего потерпевшая сделала больше пяти переводов на общую сумму 222 тысячи рублей. Но товара так и не получила. При этом подруга говорила: то товар не пропускают через границу, то автомобиль поставщика в пути сломался, то склад закрыт.

- Спустя полгода, женщина лично отправилась на склад к поставщику и там узнала, что продавцов, которые оптом торгуют цветами, не существует, - рассказали в полиции. - А подруга потерпевшей отказалась возвращать денежные средства.

Сейчас полицейские начали расследование обстоятельств дела.