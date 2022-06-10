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Общество10 июня 2022 13:41

Воронежского мальчика на год обеспечили жизненно необходимым лекарством

Суд обязал департамент здравоохранения обеспечить ему беспрерыный прием препарата
Ирина КАЗАНИНА

Шестилетний воронежец, страдающий эпилепсией и туберозным склерозом, получил лекарство «Сабрил» («Вигабатрин»). Согласно назначению консилиума врачей этот препарат ему жизненно необходим.

Суд обязал департамент здравоохранения Воронежской области обеспечить юному пациенту непрерывное лечение препаратом по жизненным показаниям для купирования приступов эпилепсии и улучшения общего состояния.

На основании предъявленного родителями ребёнка исполнительного документа судебные приставы возбудили исполнительное производство. С участием благотворительного фонда департамент изыскал возможность и обеспечил мальчика препаратом на год вперёд, сообщили в управлении ФССП по области.