В Воронеже 11 июня пройдет спортивный фестиваль

Дмитрий Саутин проведет для гостей фестиваля зарядку. Фото: из архива «КП»

В субботу, 11 июня, на баскетбольной площадке в парке у ТРК «Арена» с 15.00 до 20.00 пройдет фестиваль «Право на спорт». Ребята смогут там попробовать силы в единоборствах, футболе, развивающей гимнастике, прыжках на батуте. Также для них организуют различные игры и эстафеты.

В рамках фестиваля пройдут показательные выступления молодых спортсменов, акробатические трюки от профессионалов, концертная программа, лекции и мастер-классы. Также организаторы обещают массовую зарядку, которую проведет двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин. Также гостями фестиваля станут абсолютный чемпион СССР по боксу Валерий Абаджян, Интерконтинентальный чемпион мира по боксу, чемпион России по профессиональному боксу Александр Перевозчиков, многократный призер Кубков Мира и Европы, девятикратная чемпионка России по тхэквондо Ирина Быкова, многократный чемпион и рекордсмен России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА Михаил Хлебников.

Гостей фестиваля будет радовать своей музыкой кавер-группа «Шэгис».

Фестиваль пройдет в рамках социального проекта Центра спорта Дмитрия Саутина «Право на спорт». Это комплекс мероприятий, направленных на улучшение психо-физического состояния детей и их социализацию в обществе. Проект начали реализовывать в феврале 2022 года. Он уже помог объединить детей из неблагополучных, неполных, многодетных семей и трудных подростков идеей здорового образа жизни. Проект состоит из занятий с детьми физической культурой во дворах; проведения мастер-классов и творческих встреч с представителями российского спорта; экскурсий на спортивные объекты Воронежа и области.