Воронежские бизнесмены и нотариусы могут получить усиленную электронную подпись в налоговой

Юрлица, индивидуальные предприниматели и нотариусы могут получить усиленную квалификационную электронную подпись (УКЭП) в отделении налоговой службы. ФНС России наделили соответствующими полномочиями 1 января 2022 года. Как воронежцам воспользоваться этой услугой, рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

УКЭП – это аналог собственноручной подписи, который имеет срок действия 15 месяцев. Она может применяться в рамках юридически значимого электронного документооборота, а также работать на всех электронных площадках. УКЭП можно использовать для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности.

Получить УКЭП в налоговой может лично руководитель юрлица, индивидуальный предприниматель и нотариус. Услуга бесплатная. Предоставить необходимо заявление на выдачу УКЭП, паспорт, СНИЛС, носитель ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

В Воронежской области услуга оказывается в семи отделениях:

• г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 82;

• г. Воронеж, ул. Варейкиса, 49;

• г. Воронеж, Ленинский проспект, 92А;

• г. Воронеж, ул. Космонавтов, 8А;

• г. Воронеж, ул. Кирова, 28;

• г. Лиски, ул. Советская, 2;

• г. Борисоглебск, ул. Свободы, 205.