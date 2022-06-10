В Воронеже похитителей люков поймали с поличным

Фото предоставлено "РВК-Воронеж"

В Воронеже полиция задержала похитителей крышки водопроводного колодца. Воров повязали в ночь с 5 на 6 мая 2022 года. Двое мужчин решили присвоить крышку люка, расположенного возле дома №5 на улице Броневой в Ленинском районе. Однако проезжавший мимо полицейский патруль заметил их и задержал на месте преступления.

По факту возбудили уголовное дело, охотникам за металлами грозит до 5-ти лет лишения свободы.

- Каждый месяц сотрудники компании направляют в полицию по несколько десятков заявлений о фактах пропажи крышек колодцев. С начала 2022 года похитители нанесли предприятию ущерб почти в 3,4 млн рублей, - сообщили в пресс-службе РВК-Воронеж. - Но самый большой ущерб – это возможный вред здоровью людей. Ведь открытый люк представляет собой огромную опасность. Поэтому важно сразу же сообщать о колодцах с отсутствующими или повреждёнными крышками. Сделать это максимально просто и быстро можно с помощью сервиса «Увидел открытый люк? Сообщи!» - специальная кнопка находится на главной странице сайта водоканала.

Также сообщить об опасном колодце можно, обратившись в контакт-центр водоканала по телефонам 206-77-07, 206-77-06 или по телефону вызова экстренных служб 112.