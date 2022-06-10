Воронежский «Факел» заключил контракт с полузащитником Ираклием Квеквескири

Ираклий Квеквескири. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

«Факел» пополнился еще одним опорным полузащитником. В воронежский клуб перешел хавбек Ираклий Квеквескири. В прошлом сезоне грузинский игрок провел 33 матча в составе ФК «СКА-Хабаровск» в ФНЛ, где был капитаном команды.

Полузащитник ранее выступал за «Динамо» (Батуми), венгерские «Печ» и «СЗТК-Эрима», московский «Квазар», армянские «Мику» и «Алашкерт», грузинскую «Гурию» и московский «Арарат», а в «СКА-Хабаровске» играл последние четыре года.

Ираклий больше хорош в разрушении, чем в созидании. Он может создать хорошую пару с Андреем Менделем, вместе они способны «выжечь» центр поля, прерывая комбинации соперников. Но есть у них и общий недостаток – грубость. Квеквескири часто получает желтые карточки. Однако все близкие к идеалу игроки, как известно, выступают за «Реал», «Бавария» и «Манчестер Сити», либо за «Пари Сен-Жермен». А «Факел» только тянется к таким высоким стандартам.