Суд снизил срок доценту Воронежского медуниверситета, которого ранее приговорили за взятки

Областной суд смягчил приговор бывшему доценту кафедры фармакологии ВГМУ имени Бурденко Владиславу Савостину, которого в июле 2021 году приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за взятки. В общей сложности речь идет о 30 эпизодах. Кроме того, год назад Центральный суд запретил ему заниматься организационно-распорядительной работой в образовательных учреждениях на 2,5 года. Апелляционная инстанция снизила срок на 1,5 года, переквалифицировав статью на «покушение на мошенничество». Заседание прошло в четверг, 9 июня.

Центральный районный суд пришел к выводу, что Савостин получил взятки от 30 студентов 6 курса заочного отделения фармацевтического факультета при проведении итоговой аттестации в 2019 году. В общей сложности речь идет о 450 тыс. рублей.

Областной суд решил, что по факту у Савостина не было полномочий позволить студентам получить оценки без проверки знаний. Поэтому из «взяточника» доцент превратился в несостоявшегося мошенника. Облсуд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.