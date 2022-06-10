Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июня 2022 12:10

Суд снизил срок доценту Воронежского медуниверситета, которого ранее приговорили за взятки

Владислав Савостин будет сидеть на 1,5 года меньше
Мария Щербакова

Областной суд смягчил приговор бывшему доценту кафедры фармакологии ВГМУ имени Бурденко Владиславу Савостину, которого в июле 2021 году приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за взятки. В общей сложности речь идет о 30 эпизодах. Кроме того, год назад Центральный суд запретил ему заниматься организационно-распорядительной работой в образовательных учреждениях на 2,5 года. Апелляционная инстанция снизила срок на 1,5 года, переквалифицировав статью на «покушение на мошенничество». Заседание прошло в четверг, 9 июня.

Центральный районный суд пришел к выводу, что Савостин получил взятки от 30 студентов 6 курса заочного отделения фармацевтического факультета при проведении итоговой аттестации в 2019 году. В общей сложности речь идет о 450 тыс. рублей.

Областной суд решил, что по факту у Савостина не было полномочий позволить студентам получить оценки без проверки знаний. Поэтому из «взяточника» доцент превратился в несостоявшегося мошенника. Облсуд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.