В Воронеже пройдет прием граждан по вопросам прав несовершеннолетних

Заместитель прокурора Воронежской области Алексей Киреев и уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова проведут совместный личный прием граждан по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних в четверг, 23 июня 2022 года, с 10 до 12 часов.

Прием пройдет в здании прокуратуры области по адресу: г. Воронеж, переулок Красноармейский, 12 «б».

Желающим попасть на прием, необходимо записаться по телефону: 8 (473) 260-89-89 21 июня 2022 года в рабочее время с 9 до 18 часов, перерыв с 13.00 до 13.45.