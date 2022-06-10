Воронежский «Факел» выбрал волгоградский стадион резервным на сезон-2022/23

Теперь воронежский "Факел" может принимать соперников в Волгограде. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Сегодня, 10 июня, воронежский «Факел» определился с резервным стадионом на предстоящий сезон-2022/23. Если наша домашняя арена не будет соответствовать требованиям РФС к началу очередной кампании, то подопечные Олега Василенко будут принимать соперников в Волгограде.

Впрочем, как заверил 8 июня губернатор Александр Гусев, все работы на Центральном стадионе профсоюзов должны быть завершены к 1 июля.

С другой стороны, форс-мажор никто не отменял, и уж к волгоградской арене у РФС точно не будет претензий. Напомним, что четыре года назад город-герой принимал чемпионат мира по футболу.

Что касается «Факела», то наш клуб по итогам сезона-2021/22 вернулся в элиту отечественного футбола спустя 21 год.