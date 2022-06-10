Воронежец ударил кирпичом по голове собутыльника и украл его телефон

В полицию поступило сообщение о нападении на 40-летнего воронежца. Утром на улице Богдана Хмельницкого мужчина распивал спиртные напитки в компании малознакомого парня. Пьянка закончилась дракой и воровством. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 10 июня.

Новый знакомый попросил пострадавшего одолжить ему мобильный телефон, но возвращать его отказался. Между собутыльниками возникла ссора. Парень ударил хозяина телефона кирпичом по голове и сбежал, прихватив с собой украденное. Пострадавшему потребовалась медпомощь.

Полицейские установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 24-летний воронежец, который уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он находится под административным надзором.