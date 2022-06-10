Воронежец победил на всероссийском турнире в прыжках в длину

Юрий Ожгибесов не только победил, но и установил личный рекорд. Фото: cspsk-vrn.ru

В Москве на Северном ядре спорткомплекса «Лужники» продолжается «Неделя легкой атлетики». Ее открыл легендарный легкоатлетический турнир «Мемориал братьев Знаменских», а продолжили соревнования в тройном прыжке и прыжке в длину. Здесь великолепно выступил воронежец Юрий Ожгибесов. В первой же попытке он прыгнул на 7 метров 82 см и установил новый личный рекорд. Всего 3 см ему уступил победитель зимнего чемпионата России Артем Чермошанский. Третьим стал Данил Корнев с результатом 7 метров 78 см.

- Очень доволен. На «Мемориале братьев Знаменских» прыжки не задались - были проблемы с разбегом, а сегодня все получилось. Помимо первой были еще хорошие попытки, но заступал, потому что заводился и сильнее разбегался, — рассказал после выступления в мини-интервью Центру региональной спортивной подготовки сборных команд Юрий Ожгибесов.

Напомним, на «Мемориале братьев Знаменских» Юрий занял шестое мето с результатом 7 метров 24 см. Там отличились наши бегуньи — Светлана Аплачкина победила на дистанции 1500 метров, показав результат 4 минуты 13,15 секунды, а Эмилия Тангара стала третьей на 400 м с барьерами. Она установила личный рекорд 57,89 сек.