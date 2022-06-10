В воронежских лесах установился третий класс пожарной опасности

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

В Воронежской области установился третий класс пожарной опасности по условиям погоды – это средняя пожарная опасность.

К счастью, по состоянию на 9 июня, на территории лесного фонда региона не зарегистрировано ни одного пожара, сообщили в управлении лесхоза области. Но, по прогнозам синоптиков, в первом месяце лета в нашем регионе ожидается недостаток осадков. Поэтому ситуация может осложниться.

Напомним, на всей территории области до глубокой осени действует особый противопожарный режим, а размеры штрафов за нарушение противопожарных требований с 8 июня вырос в десятки раз.