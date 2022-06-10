В Воронеже водителей маршруток начали штрафовать за езду по выделенным полосам

Бывает, что стоящую впереди машину приходится объезжать, нарушая правила. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Воронежские водители маршруток с начала июня начали жаловаться на то, что им стали приходить штрафы за езду по выделенным полосам. «Письма счастья», в частности получили шоферы автобусов № 59. Им прислали по меньшей мере 30 штрафов.

- Виной тому – технический сбой. Автобусы не были внесены в реестр общественного транспорта, который может ездить по выделенным полосам. Сейчас эту недоработку исправят, и, безусловно, водителям не придется платить штрафы, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.

Но есть и другая проблема. В некоторых случаях шоферы маршруток просто вынуждены нарушать правила. Дело в том, что многие несознательные граждане паркуют свои машины прямо на выделенных полосах. И водителям автобусов и троллейбусов приходится их объезжать. Порой для этого приходится пересекать сплошную разметку, что правилами запрещено.

- Очень много стало приходить подобных штрафов. Даже если оплачивать их в течение 20 суток и получать скидку в 50 процентов, то несколько раз в день отдавать по 250 рублей (такие машины приходится объезжать часто) – это уже немалая сумма. Штраф приходит на предприятие. Если мы видим, что водитель не виноват, он, конечно, деньги из своего кармана не выкладывает, - рассказал исполнительный директор предприятия-перевозчика «Автолайн» Виктор Натаров.

В городском ГИБДД пояснили, что делать водителям, если им пришлось нарушать правила из-за припаркованных машин, и за это пришел штраф:

- Шоферу нужно предоставить в наш центр фото и видеофиксации запись с видеорегистратора. На нем четко должно быть заметно, что водитель вынужден пересекать «сплошную» из-за припаркованного автомобиля. В этом случае штраф ему платить не придется.

Напомним, выделенные полосы в Воронеже есть, на Северном, Чернавском и Вогрэсовском мостах, а также на Московском проспекте и улице Плехановской. После их введения водители легковых машин высказывали недовольство, чиновники же отчитались о повышении средней скорости общественного транспорта.