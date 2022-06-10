Жителям трех воронежских сел грозят штрафы за свалку мусора в лесу

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Штраф в пять тысяч рублей грозит жителю села Богона Борисоглебского района, которого уличили в захламлении леса бытовым мусором. Государственные инспекторы Теллермановского лесничества застали его на месте преступления и составили протокол о нарушении правил санитарной безопасности в лесах.

Такие же штрафы за аналогичные нарушения грозят жителям сел Васильевка и Алабухи Грибановского района.

Рост свалок бытового мусора лесники регистрируют ежегодно в летний период – многие отдыхающие после пикников «забывают» отходы.

Управление лесного хозяйства обращается к жителям Воронежской области с призывом соблюдать правила санитарной безопасности в лесу, не оставлять мусор после пребывания на природе, не вывозить строительные и бытовые отходы в лес, полагаясь на безнаказанность и рассчитывая на то, что «лес большой и никто не увидит».