В Воронеже регистрируется высокий уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области сообщили о сохраняющейся тенденции к росту заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Такая картина наблюдалась в 2021 году, когда зарегистрировали 57 случая заболевания ЭВИ, что в 19 раз выше уровня предыдущего года .За 5 месяцев этого года уже зарегистрировали 5 случаев, при том, что в 2021 году за аналогичный период заболеваемость энтеровирусной инфекцией не регистрировалась.

80% заболевших – дети в возрасте до 14 лет составляет 80% от числа заболевших, в том числе: до 2-х лет - 75%, 3-6 лет -25%.

- Энтеровирусные инфекции - группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, и характеризующиеся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менигоэнцефалитов, миокардитов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении, - рассказали эпидемиологи.

Заражение происходит при общении с больным человеком, через зараженные предметы, продукты питания и воду. Дополнительный путь передачи - воздушно-капельный при развитии у больных симптомов поражения верхних дыхательных путей.

Эля профилактики заражения ЭВИ необходимо:

• для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;

• мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета;

• обеспечить индивидуальный набор посуды для каждого члена семьи, особенно для детей;

• перед употреблением фруктов, овощей, их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком;

• употреблять в пищу доброкачественные продукты, не приобретать у частных лиц, в неустановленных для торговли местах;

• купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;

• избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами.