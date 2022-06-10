Коронавирус в Воронежской области на утро 10 июня: заразился 131 человек, умерли 2

За сутки в больницы попал примерно каждый пятый заразившийся житель Воронежской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи опубликовали данные по суточной заболеваемости коронавирусом в Воронежской области на утро пятницы, 10 июня. По их сведениям, заразился еще 131 человек (9 июня сообщали о 134 заболевших), 28 из них попали в больницы. Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили уже 386 334 жителя Воронежской области.

Еще два человека умерли от ковидных осложнений (9 июня жертвой коронавируса стал один наш земляк). Всего эта болезнь уже свела в могилу 8 311 жителей Воронежской области.

Выздоровели еще 175 человек (на утро 9 июня их было гораздо меньше – 134). Всего же за время пандемии с коронавирусом справились 376 665 наших земляков.