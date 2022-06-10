Жители воронежского микрорайона сообщили о массовой гибели рыбы в пруду

Фото: департамента экологии Воронежской области Фото: Предоставлено

Жители воронежского микрорайона Никольское сообщили о массовой гибели рыбы в пруду. Поверхность воды покрылась пленкой. Фотографии с трупами рыбы горожане выложили в паблике «Мой и твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 10 июня.

В комментарии к фотографии автор поста предполагает, что причина в выбросах неизвестных веществ в пруд. Жители указали, что еще днем ранее все было нормально.

Сообщение о происшествии уже поступило в региональный департамент экологии. Специалисты выехали на место.

- Факт гибели водных биологических ресурсов подтвердился, специалистами аккредитованной лаборатории проведен отбор проб воды из водного объекта и направлены на лабораторные исследования с целью установления причин возникновения замора. Результаты анализов будут опубликованы, - рассказали в департаменте.

Пока известно, что содержание растворенного кислорода в воде составило 9,6 мг/дм3, что гораздо выше минимально допустимых значений (6,0 мг/дм3), температура воды норме соответствует.

Информацию о заморе рыбы направили в Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства (Рыбнадзор).