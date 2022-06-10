В Воронеже в День России телебашню распишут под гжель и хохлому

предоставлено Воронежским ОРТПЦ. Фото: другой источник.

12 июня на воронежской телевизионной башне включат необычную подсветку в честь Дня России. Расписные узоры гжели и хохломы будут сменяться салютами и надписью: «День России», а также триколором. Он будет огромным - во всю высоту 180-метровой башни. Иллюминация будет работать 12 июня с 21 до 23 часов.

В День России будет празднично освещена не только воронежская телебашня. В Москве с полуночи и в течение всего дня на медиафасаде Останкинской вышки будут транслировать видеоролик с фразой «12 июня — День России» и изображением российского триколора. А с 21.00 включат праздничную подсветку.

В Челябинске, на фоне триколора, на башню выведут хештеги «Мы Россия, Мы вместе», а в Туле — герб города. Картинка салюта появится в Перми, где одновременно будут праздновать День города.