Под Воронежем БМВ протаранил три автомобиля: пострадала 68-летняя женщина

Пассажирку "Киа Рио" доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Рамонском районе на автодороге А-134 «Подъезд к Воронежу» столкнулись четыре иномарки. В ДТП пострадала 68-летняя жительница областного центра – пассажир «Киа Рио». Ее доставили в больницу. ДТП произошло в 20.10 четверга, 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, водитель «БМВ Х-4 Драйв 2.0», 38-летняя женщина, не выдержала безопасную дистанцию до движущихся впереди авто. Она врезалась в «Киа Рио», «Хендэ Солярис» и «Мазда 3». Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.