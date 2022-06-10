В Воронеже начались поиски пропавшей без вести 34-летней женщины

Женщина ушла из дома и не вернулась Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже без вести пропала 34-летняя Ирина Высоцкая (Токарева). О ней ничего неизвестно со 2 июня. Женщина вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Воронеж».

Ирина ростом 170 см, плотного телосложения. У нее темно-русые волосы и карие глаза. Она была одета в коричневую кожаную куртку косуху, джинсы и белые мокасины.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Ирине, поисковики просят обратиться по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.